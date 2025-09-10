Cool Chic Style Fashion

September 10, 2025

100 frasi belle sui libri e sulla vita. (DAILY INSPIRATION. Things That Inspire Me.)


Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui ti porta._Va' dove ti porta il cuore. (Susanna Tamaro)

Va' dove ti porta il cuore è un romanzo toccante sul parlare e agire con il cuore, concepito come la lettera di una nonna alla nipote, una giovane donna all'inizio della sua vita adulta. La nonna parla di uomini e bambini, sentimenti, sogni e passioni, tutti i segreti che ha custodito dentro di sé. Un ritratto toccante dell'amore complicato tra tre generazioni di donne. 'Va' dove ti porta il cuore' restituisce al lettore la nonna dei suoi sogni.

1. «Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé come le pagine di un libro imparato a memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo.» Virginia Woolf

2. «L’esistenza è una serie di note a piè di pagina in un ampio, oscuro capolavoro incompiuto.» Vladimir Nabokov

3. «La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire.» George Orwell 

4. «In un periodo di inganno universale, dire la verità è un atto sovversivo.» George Orwell

5. «Definizione di un classico: un libro che si crede che tutti abbiano letto e che spesso tutti credono di aver letto.» Enoch Arnold Bennett

6. «Il leggere per la prima volta un grande libro in età matura è un piacere straordinario.» Italo Calvino 

7. «Un uomo che legge ne vale due.» Valentino Bompiani

8. «M’abbandono all’adorabile viaggio: leggere, vivere dove guidano le parole.» Paul Valéry

9. «La frase migliore? La più corta.» Dashiell Hammett

10. «Certi libri sembrano scritti non perché leggendoli si impari, ma perché si sappia che l’autore sapeva qualcosa.» Wolfgang Goethe

11. «L’essenza della narrativa è il lavoro solitario: il lavoro della scrittura, il lavoro della lettura.» Jonathan Franzen

12. «Leggere è come pensare, come pregare, come parlare con un amico, come esporre le tue idee, come ascoltare le idee degli altri, come ascoltare musica sì, sì come contemplare un paesaggio, come uscire a fare una passeggiata sulla spiaggia.» Roberto Bolaño

13. «Le parole sono tutto ciò che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle giuste.» Raymond Carver

14. «Dovete essere ubriachi di scrittura, così che la realtà non riesca a distruggervi.» Ray Bradbury

15. «I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: «Sto rileggendo…» e mai «Sto leggendo…». Italo Calvino

16. «L’arte dello scrivere consiste nel cancellare, cancellare, cancellare.» Robert Louis Stevenson

17. «Scrivere è, per me, il tentativo di mettere ordine nel mondo che sento come labirinto, come manicomio.» Friedrich Dürrenmatt

18. «Il più utile dei talenti è di non usare mai due parole quando una è sufficiente.» Thomas Jefferson

19. «Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.» Gianni Rodari

20. «L’uomo costruisce case perché è vivo ma scrive libri perché si sa mortale. Vive in gruppo perché è gregario, ma legge perché si sa solo.» Daniel Pennac

21. «La lettura rende un uomo completo, la conversazione lo rende agile di spirito e la scrittura lo rende esatto.» Francis Bacon

22. «La prima cosa che la lettura insegna è come stare da soli.» Jonathan Franzen

23. «I libri quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.» Jerome David Salinger

24. «La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati.» Renée Descartes

25. «Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. Leggete per vivere.» Gustave Flaubert

26. «I libri hanno gli stessi nemici dell’uomo: il fuoco, l’umidità, il tempo e il proprio contenuto.» Paul Valéry

27. «I lettori sono personaggi immaginari creati dalla fantasia degli scrittori.» Achille Campanile

28. «Una notte d’amore è un libro letto in meno.» Honoré de Balzac

29. «La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.» Arthur Schopenhauer

30. «Una stanza senza libri è come un corpo senz’anima.» Cicerone

31. «I libri migliori sono proprio quelli che dicono quel che già sappiamo.» George Orwell

32. «I bei libri si distinguono perché sono più veri di quanto sarebbero se fossero storie vere.» Ernest Hemingway

33. «Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane.» Emily Dickinson

34. «Esistono due motivi per leggere un libro: uno, perché vi piace, e l’altro, che potrete vantarvi di averlo letto.» Bertrand Russell

35. «Il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini.» Jorge Luis Borges

36. «È un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude con profitto.» Amos Bronson Alcott

37. «I libri sono l’alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia.» Marco Tullio Cicerone

38. «Un libro che lascia il lettore uguale a com’era prima di leggerlo è un libro fallito.» Emil Cioran

39. «Appartengono alla letteratura tutti i libri che si possono leggere due volte.» Nicolás Gómez Dávila

40. «I libri seri non istruiscono, interrogano.» Nicolás Gómez Dávila

41. «Dovunque si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini.» Heinrich Heine

42. «È vero che ciascuna persona ha sotto il braccio il libro che si merita.» Vitaliano Brancati

43. «Il più grande dono è una passione per la lettura. È economica, consola, distrae, entusiasma, fornisce la conoscenza del mondo e un’esperienza di vasto genere. È una luce morale.» Elizabeth Hardwick

44. «Un lettore vero è chi si immerge talmente nella lettura di un testo da uscirne cambiato, che si pone nei confronti del libro in uno stato di disponibilità profonda.» Amélie Nothomb

45. «La lettura è solitudine. Si legge da soli anche quando si è in due.» Italo Calvino

46. «Leggi non per contraddire o confutare, né per credere o prendere per oro colato… ma per soppesare e riflettere.» Francis Bacon

47. «Se non si gode a rileggere un libro più volte, non serve a niente leggerlo nemmeno una volta sola.» Oscar Wilde

48. «La letteratura, come tutta l’arte, è la confessione che la vita non basta.» Fernando Pessoa

49. «Un lettore di professione è in primo luogo chi sa quali libri non leggere.» Giorgio Manganelli

50. «Ogni libro è un capitale che silenziosamente ci dorme accanto, ma che produce interessi incalcolabili.» Johann Wolfgang Goethe

51. «Quando una persona cara ci dà un libro da leggere, la prima cosa che facciamo è cercarla tra le righe.» Daniel Pennac

52. «La prima frase di un libro è come il primo sguardo tra due persone che non si conoscono.» Nicolas Barreau

53. «Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma.» Cesare Pavese

54. «Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati, e alcuni, rari, masticati e digeriti.» Francis Bacon

55. «Esprimi il tuo pensiero in modo conciso perché sia letto, in modo chiaro perché sia capito, in modo pittoresco perché sia ricordato e, soprattutto, in modo esatto perché i lettori siano guidati dalla sua luce.» Joseph Pulitzer

56. «Credi in te stesso quando scrivi; dubitane, come un nemico, quando ti rileggi.» Ugo Ojetti

57. «Amico discretissimo, il libro non è petulante, risponde solo se richiesto, non urge oltre quando gli si chiede una sosta. Colmo di parole, tace.» Giovanni Pozzi

58. «Un uomo che non legge buoni libri non ha alcun vantaggio rispetto a quello che non sa leggere.» Mark Twain

59. «Io non ho mai avuto una tristezza che un’ora di lettura non abbia dissipato.» Charles Louis Montesquieu

60. «Ci sono crimini peggior del bruciare libri. Uno di questi è non leggerli.» Joseph Brodsky

61. «Non c’è mobilio più incantevole dei libri.» Sydney Smith

62. «Quanti uomini hanno datato l’inizio di una nuova era della loro vita dalla lettura di un libro.» Henry David Thoreau

63. «I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti.» Charles W. Eliot

64. «Il miglior modo per diventare noiosi è dire tutto.» Voltaire

65. «Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura: si ama, forse, il proprio respiro?» Harper Lee

66. «Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in sé stesso.» Marcel Proust

67. «La gloria o il merito di certi uomini è scrivere bene; di altri, non scrivere affatto.» Jean de La Bruyère

68. «La scrittura lega le parole e gli esseri, gli esseri tramite le parole, il lettore all’autore e i lettori tra loro.» Marc Augé

69. «Le parole grosse, trite come sono, non si addicono molto a esprimere le cose straordinarie; vi si riesce meglio sublimando quelle piccole, portandole al culmine del loro significato.» Thomas Mann

70. «Scrivere bene significa quasi pensare bene, e di qui ci vuole poco per arrivare ad agire bene.» Thomas Mann

71. «Non basta che lo scrittore sia padrone del proprio stile. Bisogna che lo stile sia padrone delle cose.» Giacomo Leopardi

72. «La gran cosa è resistere e fare il nostro lavoro e vedere e udire e imparare e capire, e scrivere quando si sa qualcosa; e non prima; e, porco cane, non troppo dopo.» Ernest Hemingway

73. «Quel che si scrive con fatica, si legge con facilità.» Vladimir Nabokov

74. «Lavoro sempre, senza interruzione. E quando comincio un nuovo libro faccio sempre allo stesso modo: scrivo il titolo del libro, poi scrivo il mio nome, poi scrivo capitolo primo. Poi parto.» Nicholas Spark

75. «Ogni evento può essere spremuto, concentrato in una poesia. Ogni fatto contiene in sé una carica che la poesia è pronta e in grado di raccogliere.» Wislawa Szymborska

76. «I veri scrittori incontrano i loro personaggi solo dopo averli creati.» Elias Canetti

77. «Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti.» Jules Renard

78. «Cercando la parola si trovano i pensieri.» Joseph Joubert

79. «In tanti scrittori la mancanza d’ingegno è un dono di natura.» Ivy Compton-Burnett

80. «La mia croce è capire come amare il lettore senza credere che la mia arte o il mio valore dipendano esclusivamente dal suo amore per me. In astratto è semplicissimo. Nella pratica è una cazzo di guerra quotidiana.» David Foster Wallace

81. «Che altro possono fare le persone che pensano e gli umanisti, se non affinarsi a trovare le parole adatte?» Saul Bellow

82. «Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere.» Carlo Goldoni

83. «Quando penso a tutti i libri che mi restano da leggere, ho la certezza d’essere ancora felice.» Jules Renard

84. «Un libro dev’essere un’ascia per rompere il mare ghiacciato che è dentro di noi.» Franz Kafka

85. «Con i libri non ci sono convenevoli. Se trascorriamo la sera con loro è perché ne abbiamo veramente il desiderio.» Marcel Proust

86. «È bello scrivere perché riunisce le due gioie, parlare da solo e parlare a una folla.» Cesare Pavese

87. «I veri scrittori incontrano i loro personaggi solo dopo che li hanno creati.» Elias Canetti

88. «Scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli.» Emilio Salgari

89. «Non esistono libri morali o immorali come la maggioranza crede. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto.» Oscar Wilde

90. «Con la virtù si fanno solo opere fredde. Sono la passione e il vizio ad animarle.» Denis Diderot

91. «La mala salute va a nozze con la scrittura. Il malessere è l’inchiostro dello scrivere.» Giorgio Manganelli

92. «Come faccio a far capire a mia moglie che anche quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando?» Joseph Conrad

93. «Meno c’è da dire su qualcosa, più la scrittura tende all’opacità.» Nick Hornby

94. «Non può esserci eleganza di parole, senza aver prima concepito e sviluppato un pensiero, e non ci può essere chiarezza di pensiero senza chiarezza di parole.» Cicerone

95. «Un bravo scrittore non si riconosce tanto da quello che pubblica quanto da quello che butta nel cestino della carta.» Gabriel García Márquez

96. «L’opera d’arte è sempre una confessione; e, come ogni confessione, vuole l’assoluzione. Successo mancato equivale assoluzione negata.» Umberto Saba

97. «Ogni evento può essere spremuto, concentrato in una poesia. Ogni fatto contiene in sé una carica che la poesia è pronta e in grado di raccogliere.» Wisława Szymborska

98. «Per quanto mi riguarda il personaggio è tutto. Non ho mai capito il motivo di metterci dentro anche una trama.» Anne Tyler

99. «Pratico le arti marziali come pratico la scrittura: deve essere breve, affilata, precisa e dritta al bersaglio.» Joe R. Lansdale

100. «Uno scrittore professionista è un dilettante che non ha mollato.» Richard Bach


