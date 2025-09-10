Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui ti porta._Va' dove ti porta il cuore. (Susanna Tamaro)
Va' dove ti porta il cuore è un romanzo toccante sul parlare e agire con il cuore, concepito come la lettera di una nonna alla nipote, una giovane donna all'inizio della sua vita adulta. La nonna parla di uomini e bambini, sentimenti, sogni e passioni, tutti i segreti che ha custodito dentro di sé. Un ritratto toccante dell'amore complicato tra tre generazioni di donne. 'Va' dove ti porta il cuore' restituisce al lettore la nonna dei suoi sogni.
1. «Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé come le pagine di un libro imparato a memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo.» Virginia Woolf
2. «L’esistenza è una serie di note a piè di pagina in un ampio, oscuro capolavoro incompiuto.» Vladimir Nabokov
3. «La vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire.» George Orwell
4. «In un periodo di inganno universale, dire la verità è un atto sovversivo.» George Orwell
5. «Definizione di un classico: un libro che si crede che tutti abbiano letto e che spesso tutti credono di aver letto.» Enoch Arnold Bennett
6. «Il leggere per la prima volta un grande libro in età matura è un piacere straordinario.» Italo Calvino
7. «Un uomo che legge ne vale due.» Valentino Bompiani
8. «M’abbandono all’adorabile viaggio: leggere, vivere dove guidano le parole.» Paul Valéry
9. «La frase migliore? La più corta.» Dashiell Hammett
10. «Certi libri sembrano scritti non perché leggendoli si impari, ma perché si sappia che l’autore sapeva qualcosa.» Wolfgang Goethe
11. «L’essenza della narrativa è il lavoro solitario: il lavoro della scrittura, il lavoro della lettura.» Jonathan Franzen
12. «Leggere è come pensare, come pregare, come parlare con un amico, come esporre le tue idee, come ascoltare le idee degli altri, come ascoltare musica sì, sì come contemplare un paesaggio, come uscire a fare una passeggiata sulla spiaggia.» Roberto Bolaño
13. «Le parole sono tutto ciò che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle giuste.» Raymond Carver
14. «Dovete essere ubriachi di scrittura, così che la realtà non riesca a distruggervi.» Ray Bradbury
15. «I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: «Sto rileggendo…» e mai «Sto leggendo…». Italo Calvino
16. «L’arte dello scrivere consiste nel cancellare, cancellare, cancellare.» Robert Louis Stevenson
17. «Scrivere è, per me, il tentativo di mettere ordine nel mondo che sento come labirinto, come manicomio.» Friedrich Dürrenmatt
18. «Il più utile dei talenti è di non usare mai due parole quando una è sufficiente.» Thomas Jefferson
19. «Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.» Gianni Rodari
20. «L’uomo costruisce case perché è vivo ma scrive libri perché si sa mortale. Vive in gruppo perché è gregario, ma legge perché si sa solo.» Daniel Pennac
21. «La lettura rende un uomo completo, la conversazione lo rende agile di spirito e la scrittura lo rende esatto.» Francis Bacon
22. «La prima cosa che la lettura insegna è come stare da soli.» Jonathan Franzen
23. «I libri quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.» Jerome David Salinger
24. «La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati.» Renée Descartes
25. «Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. Leggete per vivere.» Gustave Flaubert
26. «I libri hanno gli stessi nemici dell’uomo: il fuoco, l’umidità, il tempo e il proprio contenuto.» Paul Valéry
27. «I lettori sono personaggi immaginari creati dalla fantasia degli scrittori.» Achille Campanile
28. «Una notte d’amore è un libro letto in meno.» Honoré de Balzac
29. «La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.» Arthur Schopenhauer
30. «Una stanza senza libri è come un corpo senz’anima.» Cicerone
31. «I libri migliori sono proprio quelli che dicono quel che già sappiamo.» George Orwell
32. «I bei libri si distinguono perché sono più veri di quanto sarebbero se fossero storie vere.» Ernest Hemingway
33. «Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane.» Emily Dickinson
34. «Esistono due motivi per leggere un libro: uno, perché vi piace, e l’altro, che potrete vantarvi di averlo letto.» Bertrand Russell
35. «Il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini.» Jorge Luis Borges
36. «È un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude con profitto.» Amos Bronson Alcott
37. «I libri sono l’alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia.» Marco Tullio Cicerone
38. «Un libro che lascia il lettore uguale a com’era prima di leggerlo è un libro fallito.» Emil Cioran
39. «Appartengono alla letteratura tutti i libri che si possono leggere due volte.» Nicolás Gómez Dávila
40. «I libri seri non istruiscono, interrogano.» Nicolás Gómez Dávila
41. «Dovunque si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini.» Heinrich Heine
42. «È vero che ciascuna persona ha sotto il braccio il libro che si merita.» Vitaliano Brancati
43. «Il più grande dono è una passione per la lettura. È economica, consola, distrae, entusiasma, fornisce la conoscenza del mondo e un’esperienza di vasto genere. È una luce morale.» Elizabeth Hardwick
44. «Un lettore vero è chi si immerge talmente nella lettura di un testo da uscirne cambiato, che si pone nei confronti del libro in uno stato di disponibilità profonda.» Amélie Nothomb
45. «La lettura è solitudine. Si legge da soli anche quando si è in due.» Italo Calvino
46. «Leggi non per contraddire o confutare, né per credere o prendere per oro colato… ma per soppesare e riflettere.» Francis Bacon
47. «Se non si gode a rileggere un libro più volte, non serve a niente leggerlo nemmeno una volta sola.» Oscar Wilde
48. «La letteratura, come tutta l’arte, è la confessione che la vita non basta.» Fernando Pessoa
49. «Un lettore di professione è in primo luogo chi sa quali libri non leggere.» Giorgio Manganelli
50. «Ogni libro è un capitale che silenziosamente ci dorme accanto, ma che produce interessi incalcolabili.» Johann Wolfgang Goethe
51. «Quando una persona cara ci dà un libro da leggere, la prima cosa che facciamo è cercarla tra le righe.» Daniel Pennac
52. «La prima frase di un libro è come il primo sguardo tra due persone che non si conoscono.» Nicolas Barreau
53. «Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma.» Cesare Pavese
54. «Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati, e alcuni, rari, masticati e digeriti.» Francis Bacon
55. «Esprimi il tuo pensiero in modo conciso perché sia letto, in modo chiaro perché sia capito, in modo pittoresco perché sia ricordato e, soprattutto, in modo esatto perché i lettori siano guidati dalla sua luce.» Joseph Pulitzer
56. «Credi in te stesso quando scrivi; dubitane, come un nemico, quando ti rileggi.» Ugo Ojetti
57. «Amico discretissimo, il libro non è petulante, risponde solo se richiesto, non urge oltre quando gli si chiede una sosta. Colmo di parole, tace.» Giovanni Pozzi
58. «Un uomo che non legge buoni libri non ha alcun vantaggio rispetto a quello che non sa leggere.» Mark Twain
59. «Io non ho mai avuto una tristezza che un’ora di lettura non abbia dissipato.» Charles Louis Montesquieu
60. «Ci sono crimini peggior del bruciare libri. Uno di questi è non leggerli.» Joseph Brodsky
61. «Non c’è mobilio più incantevole dei libri.» Sydney Smith
62. «Quanti uomini hanno datato l’inizio di una nuova era della loro vita dalla lettura di un libro.» Henry David Thoreau
63. «I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti.» Charles W. Eliot
64. «Il miglior modo per diventare noiosi è dire tutto.» Voltaire
65. «Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura: si ama, forse, il proprio respiro?» Harper Lee
66. «Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in sé stesso.» Marcel Proust
67. «La gloria o il merito di certi uomini è scrivere bene; di altri, non scrivere affatto.» Jean de La Bruyère
68. «La scrittura lega le parole e gli esseri, gli esseri tramite le parole, il lettore all’autore e i lettori tra loro.» Marc Augé
69. «Le parole grosse, trite come sono, non si addicono molto a esprimere le cose straordinarie; vi si riesce meglio sublimando quelle piccole, portandole al culmine del loro significato.» Thomas Mann
70. «Scrivere bene significa quasi pensare bene, e di qui ci vuole poco per arrivare ad agire bene.» Thomas Mann
71. «Non basta che lo scrittore sia padrone del proprio stile. Bisogna che lo stile sia padrone delle cose.» Giacomo Leopardi
72. «La gran cosa è resistere e fare il nostro lavoro e vedere e udire e imparare e capire, e scrivere quando si sa qualcosa; e non prima; e, porco cane, non troppo dopo.» Ernest Hemingway
73. «Quel che si scrive con fatica, si legge con facilità.» Vladimir Nabokov
74. «Lavoro sempre, senza interruzione. E quando comincio un nuovo libro faccio sempre allo stesso modo: scrivo il titolo del libro, poi scrivo il mio nome, poi scrivo capitolo primo. Poi parto.» Nicholas Spark
75. «Ogni evento può essere spremuto, concentrato in una poesia. Ogni fatto contiene in sé una carica che la poesia è pronta e in grado di raccogliere.» Wislawa Szymborska
76. «I veri scrittori incontrano i loro personaggi solo dopo averli creati.» Elias Canetti
77. «Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti.» Jules Renard
78. «Cercando la parola si trovano i pensieri.» Joseph Joubert
79. «In tanti scrittori la mancanza d’ingegno è un dono di natura.» Ivy Compton-Burnett
80. «La mia croce è capire come amare il lettore senza credere che la mia arte o il mio valore dipendano esclusivamente dal suo amore per me. In astratto è semplicissimo. Nella pratica è una cazzo di guerra quotidiana.» David Foster Wallace
81. «Che altro possono fare le persone che pensano e gli umanisti, se non affinarsi a trovare le parole adatte?» Saul Bellow
82. «Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere.» Carlo Goldoni
83. «Quando penso a tutti i libri che mi restano da leggere, ho la certezza d’essere ancora felice.» Jules Renard
84. «Un libro dev’essere un’ascia per rompere il mare ghiacciato che è dentro di noi.» Franz Kafka
85. «Con i libri non ci sono convenevoli. Se trascorriamo la sera con loro è perché ne abbiamo veramente il desiderio.» Marcel Proust
86. «È bello scrivere perché riunisce le due gioie, parlare da solo e parlare a una folla.» Cesare Pavese
87. «I veri scrittori incontrano i loro personaggi solo dopo che li hanno creati.» Elias Canetti
88. «Scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli.» Emilio Salgari
89. «Non esistono libri morali o immorali come la maggioranza crede. I libri sono scritti bene o scritti male. Questo è tutto.» Oscar Wilde
90. «Con la virtù si fanno solo opere fredde. Sono la passione e il vizio ad animarle.» Denis Diderot
91. «La mala salute va a nozze con la scrittura. Il malessere è l’inchiostro dello scrivere.» Giorgio Manganelli
92. «Come faccio a far capire a mia moglie che anche quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando?» Joseph Conrad
93. «Meno c’è da dire su qualcosa, più la scrittura tende all’opacità.» Nick Hornby
94. «Non può esserci eleganza di parole, senza aver prima concepito e sviluppato un pensiero, e non ci può essere chiarezza di pensiero senza chiarezza di parole.» Cicerone
95. «Un bravo scrittore non si riconosce tanto da quello che pubblica quanto da quello che butta nel cestino della carta.» Gabriel García Márquez
96. «L’opera d’arte è sempre una confessione; e, come ogni confessione, vuole l’assoluzione. Successo mancato equivale assoluzione negata.» Umberto Saba
97. «Ogni evento può essere spremuto, concentrato in una poesia. Ogni fatto contiene in sé una carica che la poesia è pronta e in grado di raccogliere.» Wisława Szymborska
98. «Per quanto mi riguarda il personaggio è tutto. Non ho mai capito il motivo di metterci dentro anche una trama.» Anne Tyler
99. «Pratico le arti marziali come pratico la scrittura: deve essere breve, affilata, precisa e dritta al bersaglio.» Joe R. Lansdale
100. «Uno scrittore professionista è un dilettante che non ha mollato.» Richard Bach
