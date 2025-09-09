“Siamo abituati a pensare che, nell’economia della nostra esistenza, ciò che riceviamo debba corrispondere a quello che diamo. Tuttavia coloro che amano aspettandosi di essere ricambiati in egual misura sprecano le loro energie e il loro tempo. L’amore è un atto di fede - non uno scambio paritario” (Paulo Coelho). Ti auguro una felice giornata e di non pentirti mai di amare, xo Stefania
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
Jeans bianchi per un look con vibrazioni retrò.
Streetstyle: come indossare i jeans bianchi. I jeans bianchi possono dare al nostro look un'allure romantica oppure bohémien fino al rock urbano. In ogni stagione dell'anno.
Hampstead Village
Strade alberate, pub storici e il fascino di un villaggio nel cuore di Londra.
Hampstead, un quartiere a nord di Londra, considerato affascinante per la sua atmosfera pittoresca, le sue strade pavées e i suoi spazi verdi lussureggianti. Situato a nord della capitale, a soli 15 minuti dalla metropolitana del centro città, Hampstead è l'endroit ideale per sfuggire all'agitazione della capitale britannica.
Ad Hampstead si può approfittare di grandi spazi naturali, fare shopping nelle piccole boutique indipendenti, passeggiare in strade tranquille ammirando maison di una ricchezza incredibile, scoprire gallerie d'arte o ancora testare le tendenze di caffè e ristoranti.
Questo quartiere aux allures de village è perfetto per una scappatella culturale, naturale e riposante, che qui in realtà è un endroit da visitare assolutamente durante un soggiorno a Londra!
Rose meravigliose
Rosa Thérèse Bugnet, un ibrido di rosa rugosa dal portamento slanciato, si distingue per rifiorenza, profumo e resistenza alle malattie. La sua eleganza è dovuta anche al bel fogliame e agli steli rossi privi di spine.
Biscotti con farina di mais e uvetta
Ingredienti
130 g farina 00
70 g farina di mais fioretto
1uovo
70 g zucchero di canna
60 ml olio di semi
1 bustina vanillina
30 g uvetta
1 pizzico sale
1 cucchiaino lievito in polvere per dolci
Preparazione
In una ciotola metti la farina 00, la farina di mais, lo zucchero, il lievito, la vanillina e il pizzico di sale, mescola e aggiungi anche l’uovo e l’olio. Amalgama tutti gli ingredienti fino a formare un panetto, aggiungi l’uvetta leggermente ammollata in un po’ d’acqua e strizzata.
Forma delle palline da circa 30/35 g con la forma di biscotti. Sistema su una teglia rivestita da carta da forno e inforna a 180 gradi per circa 20 minuti.
