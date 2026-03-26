"Bisogna somigliarsi un po' per comprendersi,
ma bisogna essere un po' diversi per amarsi..."
(Paul Geraldy)
La celebre frase, spesso citata come "Bisogna somigliarsi un po' per comprendersi, ma bisogna essere un po' differenti per amarsi", è attribuita al poeta e drammaturgo francese Paul Géraldy. Sottolinea l'equilibrio tra affinità (comprensione) e diversità (attrazione) fondamentale nelle relazioni amorose.
Ecco i punti chiave del pensiero di Géraldy sull'amore:
Comprensione vs. Differenza: La somiglianza facilita la connessione iniziale e la comprensione reciproca.
Amore e Diversità: Le differenze rendono il rapporto stimolante e permettono di innamorarsi.
Libertà e Ricerca: L'amore non richiede di essere uguali, ma di valorizzare la libertà e la scoperta reciproca.
Accettazione: Géraldy invita a non essere troppo esigenti e ad accettare la bellezza imperfetta delle relazioni.
La frase è talvolta erroneamente attribuita anche a Paul Bourget, ma la fonte principale è considerata l'opera o il pensiero di Paul Géraldy.
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
︵‿︵‿︵‿︵‿︵
(Things That Inspire Me.) Cool Chic Style Fashion is a daily style & design blog.
The daily search for beautiful things curated by @stefaniamottadiary
1) Workwear_Stile urbano.
Il blazer ha un design classico e sartoriale, adatto a un look professionale o casual-chic. Procuratevi un tailleur gessato come questo (pantaloni a gamba larga) da indossare insieme o separatamente (abbinando il blazer a jeans o gonne) e sperimentate una delle tendenze più comode della primavera. Borsa a tracolla JW Anderson Disc abbinata a un blazer gessato in misto lana di Vince.
2) Cose belle
Torta a strati al cioccolato con more, nota anche come "blackberry chocolate layer cake" @thefeedfeed
3) Dream Home Inspiration
Una camera da letto da far innamorare.
4) Good Morning
Con un cappuccino schiumoso.
LIFESTYLE AND NEWS: GLI ARTICOLI, LE RASSEGNE, I BLOG, LE FOTO, TUTTO QUELLO CHE ARRIVA DAL MONDO E DALLA RETE. (CULTURE: CINEMA, TEATRO, PERSONAGGI, ARTE, MUSICA, DANZA, LIBRI) QUOTES LIFESTYLE AND NEWS