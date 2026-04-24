“Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ha dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza” (Maya Angelou)
Questa celebre frase, spesso attribuita a Maya Angelou, ci ricorda che la vera bellezza e la crescita sono il risultato di una trasformazione profonda e spesso dolorosa, proprio come il bruco che deve trasformarsi nel bozzolo per diventare farfalla. Il processo di cambiamento è essenziale per l'evoluzione personale e la bellezza esteriore è solo la fase finale di un lungo percorso di cambiamento interiore.
Ecco alcuni spunti di riflessione:
Il Cambiamento come Necessità: Non ci si trasforma senza affrontare sfide e cambiamenti.
La Bellezza della Resilienza: La farfalla è il simbolo della bellezza che nasce dalla forza e dalla capacità di adattamento.
Valorizzare il Percorso: Spesso ci concentriamo solo sul risultato finale, dimenticando il sacrificio necessario per ottenerlo.
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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spring style
Cardigan Lungo (almeno) fino ai fianchi, il maxi cardigan è il capo passepartout di questa stagione, da indossare sia di giorno che di sera.
L'imprenditrice Liliya Rakh è nota per il suo contributo all'industria della moda di lusso in Asia centrale. Il suo stile è spesso caratterizzato da un mix audace di alta moda e pezzi di design unici. @liliyarakh Fashion Buyer at @grunge.spc @sauvage.outlet @galerie_185store Kazakistan.
Arredamento per la cucina in stile moderno con tonalità pastello.
Il colore rosa cipria – riesce a coniugare morbidezza visiva e modernità, rendendo la cucina un luogo accogliente e per niente stucchevole.
Panna cotta ai lamponi
Panna cotta ai lamponi servita in calici eleganti, un dolce tipico italiano a base di panna fresca, zucchero e gelatina. Preparazione: La base bianca è ottenuta scaldando la panna con zucchero e aromi (come la vaniglia), poi addensata con gelatina in fogli. Completata con una salsa ai lamponi (coulis) e decorata con lamponi freschi e fiori commestibili o decorativi.
Fiori per Voi
Peonie nei toni del rosa e del fucsia.
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