Procurati momenti di calma interiore e in questi momenti impara a distinguere l’essenziale dal non essenziale._Rudolf Steiner
Questa citazione di Rudolf Steiner, fondatore dell'antroposofia, tocca il cuore della crescita personale: la capacità di fare silenzio per vedere chiaramente cosa conta davvero. In un mondo che ci bombarda di stimoli, Steiner suggerisce che la calma non sia solo relax, ma uno strumento conoscitivo.
Ecco come questa riflessione può tradursi in pratica oggi:
L'essenziale come bussola: Spesso confondiamo l'urgente con l'importante. La calma interiore agisce come un filtro che lascia depositare il "fango" delle preoccupazioni quotidiane, permettendoci di vedere i nostri valori e obiettivi profondi.
Allenare il discernimento: Steiner invitava a dedicare anche solo pochi minuti al giorno all'osservazione dei propri pensieri come se fossimo spettatori esterni. Questo distacco aiuta a capire quali pesi sono superflui (il "non essenziale").
Presenza mentale: Non si tratta di fuggire dalla realtà, ma di entrarci con più consapevolezza. Chi sa distinguere l'essenziale spreca meno energia e agisce con più incisività.
Prendersi un momento solo per se stessi, per riflettere su quello che vogliamo e ciò che per noi è superfluo, su ciò che desideriamo e ciò che non ci appartiene, su ciò che siamo e ciò che non vogliamo più essere
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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"Dusty Plum Stems" (o rami color prugna polveroso) sono diventati un elemento decorativo virale per la casa, apprezzati per la loro capacità di aggiungere un tocco moody e sofisticato agli ambienti senza risultare eccessivo.
Banana bread decorato con crema al caramello.
Banana bread con noci e pezzi di cioccolato fondente! Guarnito con una glassa di crème fraîche e formaggio spalmabile e crumble. @Berta.Bageri
Effortlessly chic
@lisaifi abbina il trench corto, i jeans dritti e maglione sulle spalle perfetta per la primavera. @dissh
Decor
Tavolino da salotto antico in legno e in stile classico.
(spesso definito "side table" o "end table")
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