Niente se ne va prima di averci insegnato
ciò che dobbiamo imparare.
Questa potente citazione, comunemente attribuita a Buddha, sottolinea l'importanza della resilienza e dell'apprendimento dalle esperienze, specialmente quelle dolorose o di perdita. Suggerisce che ogni evento o persona nella nostra vita ha uno scopo educativo, rimanendo finché non abbiamo compreso la lezione necessaria.
Significato e interpretazione:
Accettazione delle perdite: Invece di disperarsi per la fine di una relazione, un lavoro o una fase della vita, la frase invita a cercare il significato nascosto.
Crescita personale: Ogni fine è un'opportunità per evolvere, imparare a lasciar andare e comprendere meglio se stessi.
Tempo karmico: Il "rimanere" indica che le situazioni si ripeteranno finché la lezione non sarà appresa.
È un invito alla consapevolezza e a non vedere le esperienze negative come semplici sfortune, ma come maestri di vita.
Niente accade per caso. Martin Buber, nel libro "Il cammino dell' uomo" afferma che le persone che incontriamo, gli animali e persino gli oggetti di cui ci serviamo racchiudono una essenza spirituale che ha bisogno di noi per raggiungere la sua forma perfetta. Anche gli eventi più negativi, o le persone più "tossiche" che incontriamo nella nostra vita ci insegneranno qualcosa. Noi abbiamo il compito di portare a compimento l'essenza delle cose e delle persone che incontriamo; a loro volta, tali eventi e persone portano a noi una crescita spirituale. Ma dobbiamo riflettere molto su noi stessi, altrimenti ci fossilizziamo sull'evento in sé, senza mai superare il lutto. Dobbiamo vedere oltre la realtà oggettiva, considerare che siamo parte di un Tutto contenente un significato. Dobbiamo imparare sempre qualcosa da quanto ci accade lungo il nostro percorso, per diventare (si spera) persone più consapevoli e mature.
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
︵‿︵‿︵‿︵‿︵
STYLE INSPIRATION
L'azzurro dona freschezza, eleganza ed equilibrio a qualsiasi look.
Un colore che funziona tutto l'anno. @valerie.kei
Casa in stile francese immersa in un giardino di rose
Sognando facciate che invecchiano con grazia e sentieri ricoperti di rose!
Sweet Cake
Torta al cioccolato decorata con rose fresche con una copertura lucida nota come glassa a specchio.
stile Chinoiserie
Questa è una classica carta da parati in stile Chinoiserie dipinta a mano, caratterizzata da intricate illustrazioni di uccelli colorati e rami fioriti su uno sfondo chiaro. La parete è impreziosita da una raffinata applique in bronzo con elementi in cristallo, che aggiunge un tocco di eleganza classica. A completare l'atmosfera sofisticata, l'immagine include una caraffa in vetro e un bicchiere posizionati su un vassoio argentato sopra un tavolino.
La carta da parati di De Gournay aggiunge un tocco femminile ed è abbinata a una applique di Maison Baguès Parigi © Heidi Jean Feldman
Tessuto biancheria da letto: Dedar Milano. Maniglie per lampadario e armadio: Ocra. Tessuto tendaggi: Rubelli. Finitura dei tendaggi: Pierre Frey. Specchio: vintage. Applique: Maison Baguès Parigi. Tavolino: Collezione Lichelle Silvestry. Sfondo: De Gournay. House Beautiful
LIFESTYLE AND NEWS: GLI ARTICOLI, LE RASSEGNE, I BLOG, LE FOTO, TUTTO QUELLO CHE ARRIVA DAL MONDO E DALLA RETE. (CULTURE: CINEMA, TEATRO, PERSONAGGI, ARTE, MUSICA, DANZA, LIBRI) QUOTES LIFESTYLE AND NEWS