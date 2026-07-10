L'essenza della dolce vita mediterranea italiana, evocando un'atmosfera di lusso e relax. La scena del collage include riferimenti a località iconiche come Positano nella Costiera Amalfitana, celebre per le sue case colorate arroccate sulla scogliera, evoca uno stile di vita estivo ricercato, unendo moda elegante, paesaggi mozzafiato e ottima cucina italiana.
Buongiorno. Felice Venerdì 🌿✨
Vi auguro una bella giornata S. xo
Good Morning
May you live this day
with joy and lightness!
Happy Friday🌿✨
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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Style inspiration
Kaftani leggeri per l'estate con una stampa accattivante e un design fluido, è perfetto per un look da spiaggia elegante.
Posillipo a Napoli.
La collina di Posillipo è una delle zone più incantevoli e prestigiose della città di Napoli. Le ville sontuose e nascoste, le discese a mare, i costoni a strapiombo sull'acqua, gli edifici eleganti, il panorama mozzafiato ne fanno al contempo una tappa obbligata per i turisti. L'area è celebrata sin dall'antichità, tanto che il suo nome deriva dal greco Pausilypon, che significa "che fa cessare il dolore
Percorrendo la via Posillipo a partire da Mergellina, cominciano le curve e i palazzi nobiliari, Palazzo Donn'Anna, più avanti la chiesa di S.Maria del Faro. Risalendo verso la parte più alta del colle, lo sguardo si perde in un panorama mozzafiato, di un quartiere ormai residenziale. Via mare si possono però ammirare ancor meglio le meraviglie di tale zona: da Mergellina fino a Nisida, con due punti di approdo (raggiungibili anche da terra) a Marechiaro e alla Gaiola, che si distinguono per la relativa ricchezza delle sopravvivenze archeologiche. Al largo di Capo Posillipo (di fronte a Villa Rosbery, attuale residenza napoletana del Presidente della Repubblica) giacciono i resti, ormai sommersi, di una villa marittima che si protendeva in mare grazie a costruzioni artificiali; dei suoi porticati si sono recentemente recuperate alcune colonne. A Marechiaro, prospicienti la spiaggia, vi sono i probabili resti di una domus.
Casa
Questa cucina presenta eleganti mobili shaker abbinati a un piano di lavoro in quarzite Taj Maha @ceciliadenise
Panna Cotta
Dessert al cucchiaio a base di panna. Una base liscia e densa addensata con gelatina alimentare, finemente decorata in superficie con chicchi di melagrana freschi, pistacchi interi e in granella, e un filo di miele o sciroppo.
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