Sai cosa significa imparare?
Quando impari veramente, impari dalla Vita; non c’è un insegnante particolare da cui imparare.
Tutto ti è di insegnamento: una foglia morta, un uccello in volo, un profumo, una lacrima, il ricco e il povero, coloro che piangono, il sorriso di una donna, l’alterigia di un uomo.
Impari da ogni cosa, quindi non hai bisogno di guide spirituali, di filosofi, di guru.
La Vita stessa ti è maestra, e tu sei in uno stato di costante apprendimento.
J. Krishnamurti
Questa bellissima citazione di Jiddu Krishnamurti descrive l'imparare non come un accumulo di nozioni scolastiche, ma come un processo continuo e spontaneo di osservazione della vita. La vera comprensione nasce dall'essere aperti a ogni esperienza — un oggetto, un'emozione o una persona — senza bisogno di maestri esterni, rendendo la vita stessa l'unica vera guida.
Punti chiave del pensiero di Krishnamurti:
Apprendimento totale: Non si impara solo dai libri, ma da tutto ciò che ci circonda: natura, persone, gioie e dolori.
La vita come maestra: Non c'è bisogno di guru o guide spirituali; l'osservazione diretta del reale è il miglior insegnante.
Costante apprendimento: È uno stato d'animo, non un traguardo.
In sintesi, imparare veramente significa vivere in un costante stato di attenzione e consapevolezza, in cui ogni attimo della quotidianità diventa un'opportunità di crescita interiore.
New York Public Library
L'edificio ritratto è la New York Public Library, nello specifico lo Stephen A. Schwarzman Building. È una delle più grandi biblioteche al mondo ed è situata sulla Fifth Avenue a Manhattan. L'architettura dell'edificio è in stile Beaux-Arts, caratterizzata da maestose colonne corinzie e grandi finestre ad arco. La struttura è celebre per essere apparsa in numerosi film e produzioni televisive. I lavori per la sua costruzione sono durati circa 11 anni, venendo completati nel 1911._ pic. by @catharinamaranca
Elegante bouquet di fiori bianchi in vaso di vetro su un tavolo da pranzo.
Le sedie mostrate nell'immagine sono modelli vintage realizzati in legno e paglia di Vienna (rattan intrecciato), uno stile iconico del design del XX secolo. In particolare, lo schienale curvo e l'uso dell'intreccio a rete sono tipici di diverse correnti storiche, come lo stile Thonet o il design modernista di metà secolo.
Dettagli del prodotto
Materiali: Struttura in legno massiccio (spesso faggio o mogano) con schienale e talvolta seduta in paglia di Vienna intrecciata a mano.
Stile: Si tratta di sedie da pranzo o da ufficio ispirate a design classici. Alcuni modelli presentano codici seriali o marcature sulla struttura in legno (visibili nella parte inferiore della sedia in primo piano nell'immagine) che possono indicare la provenienza da forniture specifiche, come quelle per uffici governativi o navi da crociera degli anni '50.
Varianti simili: Esistono numerose reinterpretazioni moderne di questo stile, come la sedia Le Roi di NORR11 o le collezioni ispirate a Pierre Jeanneret.
Dove trovarle
Questi articoli possono essere acquistati sia come pezzi originali d'antiquariato che come riproduzioni moderne: Vintage/Antiquariato su piattaforme specializzate come Pamono (prezzi variabili tra 400€ e oltre 2.000€ per set), intOndo o 1stDibs per pezzi di alto design. Mentre le nuove produzioni da rivenditori come DETJER offrono set ispirati allo stile Chandigarh, mentre Leroy Merlin o H&M Home propongono versioni più accessibili ispirate a questo design.
Maison Kitsuné FW26 PFW Presentation
by Creative Director @abigailsmileysmith
Il look mostrato nell'immagine fa parte della presentazione della collezione Fall-Winter 2026 di Maison Kitsuné durante la Paris Fashion Week. La collezione, curata dal Direttore Creativo Abigail Smiley-Smith, esplora un guardaroba funzionale ma audace, ispirato al viaggio "dalla Maison alla montagna" @maisonkitsune modella Camille @kmy.gll
Dettagli dei Capi
Maglione Blu: Si tratta di un maglione in maglia spessa a coste con un caratteristico collo alto asimmetrico e chiusura laterale a bottoni. Capi simili con questo design diagonale sono stati identificati come parte della linea TFRL (modello "Femme Cashmere Diagonal Open Neck Knit") o di Mint Velvet.
Pantaloni: Il modello indossa pantaloni scuri con vita elasticizzata e coulisse a contrasto. Pantaloni con design simile, caratterizzati da una "doppia vita" o dettagli a contrasto in vita, sono proposti da brand come Zara (modello "Pantaloni larghi con doppia vita") o Rick Owens.
Sottostrato: Sotto il maglione è visibile una camicia a righe azzurre e bianche, un elemento tipico del layering (stratificazione) proposto in questa sfilata
Soggiorno con un divano in velluto blu e accenti dorati,
progettato da Andrea Perra.
L’azzurro Tiffany è il leitmotiv della casa realizzata da Andrea Perra per una giovane famiglia di globetrotter. La stanza in foto è una scatola architettonica azzurro Tiffany in cui il mare della Sicilia incontra la città di Milano, davanti a Villa Necchi Campiglio, tra arredi custom, pezzi di design e di antiquariato.
Divano disegnato dallo studio rivestito in velluto Dedar. Poltrona in vimini anni '60. Stuoia in cocco e tessuto. Boiserie in lacca e decorata con pannelli che riproducono antiche processioni orientali tipiche dei dipinti piemontesi del 1700. Lampade in metallo laccato a motivo Chinoserie con paralumi foderati in seta. via @ad_italia @ad_spain photo @mattiaaquilaphotography progettata da @andreaperra__
