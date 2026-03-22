La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. (Dylan Thomas)
Si può sempre ricominciare basta avere un poco di coraggio. Questa celebre frase motivazionale sottolinea l'importanza della speranza, della resilienza e della capacità di ricominciare. Il "domani" rappresenta l'opportunità di imparare dagli errori passati, cambiare prospettiva e migliorare la propria vita. Ogni giorno è una nuova occasione per superare le difficoltà incontrate oggi. Il domani è visto come la più bella promessa di futuro e di riscatto personale. Richiede coraggio per cogliere queste nuove possibilità. È un invito a non arrendersi mai e a guardare al futuro con ottimismo.
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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Frasi e aforismi sulla seconda possibilità
Le nostre menti sono finite, e nonostante queste condizioni di finitezza siamo circondati da possibilità che sono infinite, e lo scopo della vita è cogliere il più possibile da questa infinità.
(Alfred North Whitehead)
Tante possibilità, tante deviazioni, tante scelte, tanti errori. (Sarah Jessica Parker)
Quando non riesco a dormire, come adesso, leggo leggo leggo, scrivo con la musica in sottofondo, apro la finestra se non fa freddo, spio nelle case degli altri, mando email a uno sconosciuto. Sono le possibilità che ci fanno andare avanti. (Annarita Briganti)
Non esiste momento più bello, all’inizio di una storia, di quando intrecci le dita in quelle dell’altra persona e lei te le stringe. Ti stai affacciando su un mare di possibilità. (Massimo Gramellini)
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (San Francesco)
L’uomo di per sé non è nulla. E’ solo una possibilità infinita. Ma è il responsabile infinito di questa possibilità. (Albert Camus)
La nascita è l’improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su di una prospettiva stupenda. Che cosa è successo? Un miracolo. Hai scambiato il nulla con la possibilità del tutto. (William Macneile Dixon)
C’è per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento nella vita che equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere. (Anonimo)
Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. (Paulo Coelho)
Nella vita solo se si è pronti a considerare possibile l’impossibile si è in grado di scoprire qualcosa di nuovo. (Goethe)
Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)
Ogni tanto dai una possibilità all’impossibile, altrimenti non lamentarti se poi resta tale. (CannovaV, Twitter)
L’impossibilità è soltanto un insieme di più grandi possibilità non ancora realizzate. Essa cela uno stato più avanzato ed un viaggio non ancora compiuto. (Sri Aurobindo)
Essere interamente vivo è avere la sensazione che tutto è possibile. (Eric Hoffer)
La vera poesia non dice niente, elenca solo delle possibilità. Apre tutte le porte. E voi potete passare per quella che preferite. (Jim Morrison)
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