Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità.
Aldo Busi, Manuale del perfetto gentiluomo
Questa distinzione non è solo linguistica, ma tocca la sostanza del nostro benessere: La Felicità è spesso vista come un picco emotivo, un momento di euforia o una gioia intensa ma transitoria. È legata a eventi esterni o al raggiungimento di obiettivi specifici. La Serenità rappresenta invece uno stato di equilibrio interiore costante, una pace che non dipende necessariamente dalle circostanze esterne. È la capacità di navigare con calma sia i momenti belli che quelli difficili. Aspirare alla serenità significa cercare una forma di contentezza più solida e duratura, che non si esaurisce quando finisce l'entusiasmo di un momento felice.
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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A touch of grey
Questo outfit è composto da un cardigan in maglia grigio con bottoni e jeans ampi a vita alta della stessa tonalità.
Una cucina di dimensioni ridotte progettata per ottimizzare lo spazio
Cucina in stile "farmhouse" moderno dove si ottimizza lo spazio attraverso soluzioni di arredo integrate e una palette di colori neutri dominata dal grigio e dal legno naturale. L'ambiente è caratterizzato da una panca ad angolo (banquette) che si inserisce perfettamente tra i mobili, creando una zona pranzo accogliente sotto la finestra.
Elementi d'Arredo e Complementi
La panca integrata in grigio è abbinata a un tavolo rotondo a piedistallo in legno massello, ideale per piccoli spazi poiché permette di sedersi senza l'ingombro delle gambe perimetrali. I mobili bassi presentano una finitura grigio fumo con pannelli a incasso (stile Shaker) e pomelli in metallo. L'area è illuminata da lampade a sospensione industriali nere. Tre lunghe mensole in legno naturale corrono lungo la parete piastrellata, offrendo spazio per stoviglie e oggetti decorativi senza appesantire visivamente la stanza.
Dettagli di Stile
Il rivestimento a parete è composto da piastrelle bianche tipo "subway", che riflettono la luce naturale proveniente dalla grande finestra. Un tappeto in fibra naturale a trama grossa aggiunge calore materico al pavimento scuro, completando il look rustico ma ordinato
Pasticciotto, una specialità tipica del Salento, in Puglia.
Cos'è il Pasticciotto? Si tratta di un piccolo scrigno di fragrante pasta frolla dalla forma ovale e, all'interno racchiude un cuore cremoso di crema pasticcera. La versione classica prevede crema pasticcera, talvolta arricchita da un'amarena sciroppata. Esistono però varianti moderne al cioccolato o al pistacchio. Spesso viene gustato ancora tiepido a colazione, accompagnato da un caffè o un cappuccino, proprio come suggerito dall'ambientazione della tua foto. È il dolce simbolo di Lecce e della città di Galatina, dove si dice sia nato nel XVIII secolo. Foto @insidetherustickitchen
Lampada da Tavolo in Stile Delft.
Questa elegante composizione combina sapientemente artigianato olandese e porcellana inglese classica, creando un'atmosfera sofisticata e senza tempo.
Il pezzo centrale è una lampada da tavolo olandese in ceramica di Delft, caratterizzata dalla tipica decorazione blu e bianca dipinta a mano su una base a forma di vaso o barattolo di zenzero. La lampada è completata da un paralume plissettato in seta Ikat verde e bianca, spesso realizzato artigianalmente come (ad esempio) lo Studio Amitābha di Amsterdam @amitabhastudio. Rifiniture in ottone e una nappa verde coordinata che richiama i toni del paralume.
Accanto alla lampada si trova una raffinata tazza da tè con piattino in porcellana "fine bone china", identificata come parte delle collezioni storiche inglesi. Si tratta di un set vintage, probabilmente della manifattura Grosvenor China (Jackson & Gosling), noto per i delicati motivi floreali e i bordi dorati su fondo bianco e verde. Il decoro è coerente con lo stile "Olde English" o "Regent", molto ricercato nel mercato del collezionismo d'antiquariato.
Sullo sfondo, i libri rilegati in pelle con fregi dorati completano l'estetica Chinoiserie, uno stile di arredamento che integra elementi artistici orientali con il design europeo.
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