“Nessun rapporto è una perdita di tempo: se non ti ha dato quello che cercavi, ti ha insegnato di cosa hai bisogno” Charles Bukowski.
Questa celebre frase sottolinea come ogni relazione — sentimentale, lavorativa o amicale — arricchisca la vita: se non porta la felicità desiderata, insegna comunque di cosa si ha bisogno, trasformando l'esperienza in una lezione di vita.
Insegnamento: Anche le esperienze deludenti aiutano a definire meglio i propri desideri e bisogni.
Esperienza: Ogni incontro contribuisce alla crescita personale, insegnando a riconoscere ciò che si cerca negli altri.Non si tratta mai di tempo perso, ma di tempo vissuto e che insegna a conoscersi meglio.
E che anche questa settimana abbia inizio! Un sereno lunedì a tutti!
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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CHIC SPRING OUTFIT
Trench classico, un capo indispensabile per il clima primaverile, camicia beige, jeans e una piccola borsa a tracolla.
DOLCETTO
Canestrelli tradizionali, biscotti frollini a forma di margherita tipici della Liguria. 𝑷𝒆𝒓 𝑽𝒐𝒊 ｡Buona settimana!
DECOR
Sherwin Williams Popular Beige Colors. un divano chaise longue beige, una libreria a muro e un tavolino rotondo in metallo color bronzo.
FIORI
Casa in mattoni decorata con una rigogliosa rosa rampicante gialla. Questa pianta è spesso associata a varietà resistenti e profumate come le rose David Austin o rambler gialle, famose per trasformare le facciate delle case in scenari fiabeschi.
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