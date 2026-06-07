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June 07, 2026

Ci sono alcune cose che ho imparato nella vita. DAILY INSPIRATION


Ci sono alcune cose che ho imparato nella vita: getta sempre il sale sopra la spalla sinistra, tieni il rosmarino vicino al cancello del giardino, pianta la lavanda per buona fortuna e innamorati ogni volta che puoi._Alice Hoffmann

Le sorelle Owens Sally e Gillian appartengono a una famiglia di streghe e si dice che chiunque si innamori di una di loro sia destinato a morire. Se Sally cerca di condurre una vita normale, Gillian passa con disinvoltura da una relazione all'altra. 

Il film Amori e Incantesimi (Practical Magic, 1998) è ricco di battute iconiche sulla famiglia, l'indipendenza e l'amore magico. 

Le frasi più celebri e significative del film includono:

Sull'amore ideale (Sally Owens): "Sogno un amore per il quale anche il tempo si fermerà".

Sulla natura delle maledizioni (Gary Hallet): "Le maledizioni hanno potere solo quando ci credi. E io no".

Sul corteggiamento (Zia Jet Owens): "E non voglio che ballino nudi sotto la luna piena! Zia Jet Owens: No, certo. La nudità è del tutto facoltativa. Come ben ricorderai!".

Sull'anima gemella (Sally Owens): "Sentirà il mio richiamo a un miglio di distanza e fischierà la mia canzone preferita. Sa cavalcare un pony all'indietro. Sa rovesciare le frittelle in aria... è meravigliosamente gentile e la sua forma preferita sarà una stella. Avrà un occhio verde e uno blu!".


𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃 
Things That Inspire Me Everyday. 
Spero che abbiate tutti una bella giornata! 
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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Caratteristiche del look e dell'abitoStampa e Design: Il capo è un maxi abito con un motivo grafico blu su sfondo bianco, fortemente ispirato alle classiche ceramiche tradizionali e al design "Toile de Jouy".
Dettagli Sartoriali: Presenta ampie maniche a palloncino (puff sleeves) strutturate e un profondo scollo a V con allacciatura a incrocio stile wrap dress (abito a portafoglio) sul davanti. 
Elementi di Stile: Il girovita è impreziosito da una fascia avvolgente tono su tono che definisce la silhouette. La modella indossa vistosi orecchini pendenti d'argento e una serie di bracciali coordinati, posando all'interno di un laboratorio di ceramica.


Il Concept: Campagna Francese & Châteaux Moderno
L'atmosfera evoca una fuga estiva in Provenza, unendo il fascino storico delle antiche dimore in pietra alla quiete dei laboratori artigianali e dei rituali lenti.


Zona Ingresso / Giorno (Stile Rustico-Elegante)
Consolle a rocchetto: Tavoli d'appoggio in legno scuro lavorato con gambe a tornio.
Ceste in vimini: Contenitori simmetrici da posizionare sotto i mobili per texture naturali.
Gallery Wall Antica: Quadri con cornici dorate e scure, contenenti stampe botaniche, schizzi di navi o paesaggi d'epoca monocromatici.
Illuminazione: Lampade da tavolo con paralumi plissettati in tessuto chiaro e applique da esterno in ferro battuto nero.


Infusore per tè o tisane in ottone dorato, caratterizzato da una maglia a spirale intrecciata.
È progettato per trattenere foglie di tè sfuse all'interno, permettendo l'infusione direttamente in tazza.



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