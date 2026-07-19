"French Country Chic" eleganza sofisticata, atmosfera chic con una palette cromatica naturale e polverosa. La camicia dai volumi morbidi indossata con naturalezza @leandramcohen @the.ysso una pavlova ai lamponi con una rosa la casa di campagna in stile French Country, l'interno della camera da letto dall'estetica provenzale con tessuti floreali e un'atmosfera elegante ma rustica.
Ti auguro una domenica che profumi di cose semplici e serene. xo Stefania
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
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