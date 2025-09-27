POEMA
«Non saper decidere quale fico cogliere»
Era il problema della protagonista di "La campana di vetro", il romanzo di Sylvia Plath.
Vidi la mia vita diramarsi davanti a me come il verde albero di fico del racconto. Dalla punta di ciascun ramo occhieggiava e ammiccava, come un bel fico maturo, un futuro meraviglioso. Un fico rappresentava un marito e dei figli e una vita domestica felice, un altro fico rappresentava la famosa poetessa, un altro la brillante accademica, un altro ancora era Esther Greenwood, direttrice di una prestigiosa rivista, un altro era l’Europa e l’Africa e il Sud America, un altro fico era Constantin, Socrate, Attila e tutta una schiera di amanti dai nomi bizzarri e dai mestieri anticonvenzionali, un altro fico era la campionessa olimpionica di vela, e dietro e al di sopra di questi fichi ce n’erano molti altri che non riuscivo a distinguere. E vidi me stessa seduta sulla biforcazione dell’albero, che morivo di fame per non saper decidere quale fico cogliere. Li desideravo tutti allo stesso modo, ma sceglierne uno significava rinunciare per sempre a tutti gli altri, e mentre me ne stavo lì, incapace di decidere, i fichi incominciarono ad avvizzire e annerire, finché, uno dopo l’altro, si spiaccicarono a terra ai miei piedi. Non aveva senso alzarsi. Cosa aveva da offrirmi la giornata? (da La campana di vetro di Sylvia Plath, nella traduzione di Adriana Bottini e Anna Ravano per Mondadori)
La campana di vetro (Sylvia Plath)
In un albergo di New York per sole donne, Esther, diciannovenne di provincia, studentessa brillante, vincitrice di un soggiorno offerto da una rivista di moda, incomincia a sentirsi «come un cavallo da corsa in un mondo senza ippodromi». Intorno a lei, sopra di lei, l’America spietata, borghese e maccartista degli anni Cinquanta. Un mondo alienato, una vera e propria campana di vetro che schiaccia la protagonista sotto il peso della sua protezione, togliendole a poco a poco l’aria. L’alternativa sarà abbandonarsi al fascino soave della morte o lasciarsi invadere la mente dalle onde azzurre dell’elettroshock. Pubblicato nel 1963, un mese prima del suicidio dell’autrice, La campana di vetro è l’unico romanzo di Sylvia Plath. Fortemente autobiografico, narra con stile limpido e teso e con agghiacciante semplicità le insipienze, le crudeltà incoscienti, i tabù capaci di stritolare qualunque adolescenza nell’ingranaggio di una normalità che ignora la poesia.
"La campana di vetro" di Sylvia Plath è un romanzo semi-autobiografico pubblicato nel 1963 sotto pseudonimo, che narra la discesa di Esther Greenwood nella depressione e nel disagio mentale negli anni '50 in America. Il libro è una critica alle pressioni sociali e ai ruoli tradizionali imposti alle donne, con Esther che si sente intrappolata in una "campana di vetro" che la soffoca e la isola dal mondo reale. Per saperne di più Il Libraio
Style Notes
Nel 2025, il fazzoletto in testa (o foulard/bandana) è un accessorio versatile ed elegante, che si indossa in vari modi per dare un tocco chic e personali ai look, spesso ispirandosi a stili rétro. Lo stile retrò proprio come Jackie Kennedy Onassis, Grace Kelly, Audrey Hepburn e la regina Elisabetta II.
Modern Dark Green Idea. Home Decor.
Quando si tratta di aggiungere profondità, raffinatezza e un tocco di natura al tuo spazio abitativo, il verde scuro è un colore che non delude mai. Questa tonalità versatile può creare un'atmosfera audace o un rifugio sereno, a seconda di come la si arreda. Dalle pareti decorative verde scuro ai divani in tessuto di lusso, questa tonalità di tendenza aggiunge carattere senza sopraffare l'ambiente. La combinazione di verde intenso con texture delicate e decise conferisce dimensione, rendendo la stanza accogliente e sofisticata. La parete decorativa attira l'attenzione e definisce lo spazio. Questo approccio offre un perfetto mix di audacia ed eleganza, creando un soggiorno dinamico ma armonioso, ideale per rilassarsi o intrattenere gli ospiti.
Such a delicate painting
Kyle Ma, Artista taiwanese americano con sede ad Austin, Texas @kylekcma
Le proprietà del fico.
I fichi sono ricchi di fibre, potassio, calcio e antiossidanti, offrendo benefici per la salute come la regolarità intestinale, il controllo della pressione sanguigna, il benessere osseo e la protezione delle cellule dai danni. Sono anche una buona fonte di energia grazie al loro contenuto di zuccheri naturali e contengono vitamine come la K e quelle del gruppo B, utili per la pelle e la vista.
Proprietà Nutrizionali e Benefici
Fibre: Favoriscono il buon funzionamento dell'intestino, aiutano a mantenere il senso di sazietà e possono contribuire alla prevenzione di alcune forme di cancro.
Potassio: Aiuta a controllare la pressione sanguigna e ha un ruolo importante nella diuresi.
Calcio: Essenziale per la salute delle ossa, viene trasportato nel tessuto muscolare e osseo, aiutando a prevenire osteoporosi e osteopenia.
Antiossidanti: Polifenoli e vitamine combattono lo stress ossidativo e proteggono le cellule dai radicali liberi.
Zuccheri: I fichi sono una fonte naturale di energia immediata, rendendoli adatti a chi pratica sport o ha bisogno di rimettersi in forze rapidamente.
Salute Digestiva e Intestinale
Le fibre presenti nei fichi, sia solubili che insolubili, li rendono un valido aiuto per la regolarità intestinale e per combattere la stitichezza.
Salute delle Ossa e del Sistema Immunitario
Il buon contenuto di calcio e potassio contribuisce a rafforzare le ossa e può avere un effetto rimineralizzante e protettivo sul sistema immunitario.
Controllo della Pressione e del Peso
Grazie all'elevato contenuto di potassio e alla povertà di sodio, i fichi aiutano a mantenere la pressione sanguigna nei limiti. Le fibre, inoltre, aumentano il senso di sazietà, supportando il mantenimento di un peso forma.
Controindicazioni
Diabete: A causa dell'alto contenuto di zuccheri, i fichi (specialmente quelli secchi) devono essere consumati con moderazione da persone diabetiche.
Sindrome dell'Intestino Irritabile: Sebbene utili per la stitichezza, un consumo eccessivo di fichi può causare gonfiore addominale in persone con sindrome dell'intestino irritabile o colite, a causa dell'elevato apporto di fibre.
Lattice del Fico: Il lattice che fuoriesce dai tagli del frutto, sebbene utile in alcune applicazioni locali (come le verruche), può causare irritazioni cutane.
