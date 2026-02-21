“Adoro i piaceri semplici, sono l’ultimo rifugio delle persone complicate.”
Oscar Wilde •
Questa celebre frase, "Adoro i piaceri semplici, sono l’ultimo rifugio delle persone complicate", è attribuita a Oscar Wilde. La citazione evidenzia il paradosso per cui chi ha una mente complessa o un'anima inquieta trova sollievo e autenticità nelle cose essenziali e immediate, lontano dalla complessità artificiale della vita sociale o intellettuale.
Ecco alcuni punti chiave correlati alla citazione:
Autore: Oscar Wilde, noto per il suo spirito critico e la capacità di analizzare la natura umana.
Significato: Sottolinea che, dopo aver analizzato e complicato tutto, l'eleganza finale risiede nella semplicità.
Contesto: Spesso citata in contesti di riflessione sulla bellezza naturale o sulla ricerca della felicità nelle piccole cose.
Style inspiration
Il look mostrato nell'immagine è un completo sartoriale dalle tonalità neutre, caratterizzato da una giacca doppiopetto e pantaloni ampi coordinati. L'outfit è arricchito da accessori strategici come il bracciale scultoreo e un foulard annodato in vita.
Componenti del Look
Giacca e Pantaloni: Il completo appare come un set coordinato in marrone talpa o grigio mélange. La giacca è un modello oversize a doppiopetto con revers classici. Versioni simili sono disponibili presso brand come Pull&Bear, Zara e Mango.
I pantaloni sono a gamba ampia con pinces frontali. Modelli con caratteristiche simili sono proposti da Soeur (modello Watson) e H&M.
Cardigan: Sotto la giacca è indossato un cardigan in maglia beige con scollo a V e bottoni scuri.
Accessori: Un braccialetto dorato dalla forma organica e irregolare.
Foulard in seta con motivo geometrico bianco e nero è annodato in vita. Un modello paragonabile per stile e colori è la sciarpa "Louvre" di La Parisienne. @la_bugia_bianca @arsenaldonna @nanathalieamar
CorridoiO stretto e lungo: idea décor
Un elegante ingresso domestico caratterizzato da uno stile classico-moderno. Il corridoio presenta pavimenti in legno posati a spina di pesce e pareti con boiserie inferiore chiara. Al centro, un tavolino a consolle in legno scuro è sormontato da uno specchio ovale con cornice decorata. L'illuminazione è curata con un lampadario a bracci in ferro battuto e applique coordinate sulle pareti. L'atmosfera è completata da piante d'appartamento, tra cui una grande Monstera deliciosa, e candele accese che creano un ambiente accogliente.
Cose Belle
Questo dipinto raffigura una natura morta con fiori, opera dell'artista realista americano Michael Klein. Lo stile è caratterizzato da un uso magistrale di colori tenui e controllati. Il soggetto principale è un mazzo di peonie bianche e rosa con dettagli scuri. La tecnica pittorica mostra una notevole abilità nel controllo tonale. L'opera è un esempio significativo della pittura contemporanea di genere realista. @michaelkleinpaintings
Delicata Atmosfera
Vintage tea cup
A Cup of Tea with Flowers. Un set composto da una tazza da tè e un piattino di stile vintage. La tazza presenta un delicato bordo dorato e un manico elegante. Il set è realizzato in porcellana, probabilmente finemente decorata. L'atmosfera è classica e nostalgica. Come Preparare la Perfetta Tazza di Tè.
