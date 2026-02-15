Ha poca importanza quello che la gente pensa di me, vera importanza ha quello che io penso di loro. Regina Vittoria
Questa frase celebre è attribuita a Regina Vittoria del Regno Unito. Il pensiero sottolinea l'importanza dell'indipendenza di giudizio e dell'autoconsapevolezza rispetto all'opinione altrui, evidenziando che ciò che conta davvero è la percezione e la valutazione che noi stessi diamo agli altri e al mondo, piuttosto che la ricerca dell'approvazione esterna. Dare valore alla propria opinione è più importante che preoccuparsi di come si è giudicati. Indipendenza, giudizio proprio, autenticità. Buona Domenica S.xo
Con più strati; mi piace il mix.
“La moda dovrebbe essere una forma di evasione, non una forma di prigionia” Alexander McQueen
Double Chocolate Cookies, morbidi e "fudgy" all'interno caratterizzati da un intenso sapore di cioccolato grazie all'uso del cacao e dei pezzi di cioccolato nell'impasto.
Biscotti al cioccolato speziato, peperoncino e scaglie di cioccolato fondente
Ingredienti Biscotti: Porzioni: 24 biscotti
1/2 tazza 1 panetto di "burro" Miyoko o qualsiasi altro burro senza lattosio, tagliato a pezzetti
2 cucchiai di latte di cocco intero
1/4 di tazza di purea di mele o di zucca
1 tazza di zucchero
1/3 di tazza di cacao in polvere
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1/2 cucchiaino di sale
2 cucchiaini di estratto di vaniglia
1 2/3 tazze di farina 00
1 cucchiaino di cannella
1/2 cucchiaino di peperoncino in polvere
1/4 di cucchiaino di paprika
1/8 di cucchiaino di pepe di Cayenna
1/2 tazza di gocce o pezzetti di cioccolato fondente
Istruzioni Biscotti:
Unire il burro e lo zucchero nella ciotola di una planetaria e sbattere a velocità medio-alta fino a ottenere una crema. Fermare e raschiare i bordi della ciotola, quindi aggiungere il latte di cocco, la vaniglia, il bicarbonato, il lievito, il sale e il cacao. Incorporare la purea di mele o la purea di zucca fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungere la farina e le spezie fino a ottenere un impasto liscio. Coprire la ciotola e metterla in frigorifero per farla raffreddare il più a lungo possibile mentre si tagliano le gocce di caffè.
Preriscaldare il forno a 180 °C e foderare 2 teglie con carta da forno. Togliere la teglia con le gocce di caffè dal congelatore e tagliarla a quadratini con un coltello affilato. Versare la maggior parte delle gocce appena tagliate insieme a circa 60 ml di cioccolato fondente nella ciotola con l'impasto e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo per evitare di rompere le gocce. Utilizzare il resto delle gocce di caffè e del cioccolato fondente per la superficie.
Formare palline di impasto della dimensione di 1 cucchiaio e mezzo e disporle a circa 2,5 cm di distanza l'una dall'altra sulle teglie preparate. Premere alcune delle gocce di caffè conservate sulla superficie delle palline di impasto e cuocere per 7-9 minuti, finché i bordi non iniziano a sembrare cotti (il centro deve rimanere un po' fondente). Togliere dal forno e lasciarle raffreddare finché non si riesce a resistere alla tentazione di mangiarle. La ricetta di Sincerely Tori.
10 citazioni tratte da film che coinvolgono la Torre Eiffel.
Una vista suggestiva della Torre Eiffel a Parigi durante il tramonto o le prime ore della sera. La Torre Eiffel è il monumento simbolo di Parigi e uno dei più riconosciuti al mondo. Costruita in ferro, la struttura domina lo skyline della capitale francese. È celebre per la sua spettacolare illuminazione notturna che la rende un'opera d'arte visibile da gran parte della città.
“Midnight in Paris” (2011)
“La Torre Eiffel è come un sogno che non finisce mai.”
Owen Wilson (Gil Pender)
“The Da Vinci Code” (2006)
“La Torre Eiffel non è solo una torre. È un simbolo, una dichiarazione di grandezza, di risveglio culturale e spirituale.”
Audrey Tautou (Sophie Neveu)
“Amélie” (2001)
“Immagina, un piccolo angolo di Parigi, dove tutto può succedere, dove c’è sempre qualcosa da scoprire. Dove la Torre Eiffel guarda tutto dall’alto.”
— Audrey Tautou (Amélie Poulain)
“The Pink Panther” (2006)
“Non c’è posto come Parigi. E la Torre Eiffel? Beh, è semplicemente il posto migliore per guardare il mondo.”
Steve Martin (Inspector Clouseau)
“An American in Paris” (1951)
“Parigi è la città dei sogni. Dove ogni angolo, ogni strada, ogni torre è un sogno che si realizza.”
Gene Kelly (Jerry Mulligan)
“Inception” (2010)
“La Torre Eiffel, nel mio sogno, sembra più alta, più potente, come se potesse rompersi da un momento all’altro.”
Leonardo DiCaprio (Dom Cobb)
“Ratatouille” (2007)
“Parigi è il cuore della cucina. E la Torre Eiffel è il nostro cuore.”
Patton Oswalt (Remy)
“Bande à part” (1964)
“La Torre Eiffel è un simbolo della Parigi che sogniamo, della libertà che rincorriamo.”
Jean-Luc Godard (direttore)
“The Tourist” (2010)
“Parigi… la Torre Eiffel… il sogno, la bellezza e il mistero di questa città.”
Angelina Jolie (Elise Clifton-Ward)
“Funny Face” (1957)
“C’è qualcosa di magico a Parigi. Basta guardare la Torre Eiffel per capirlo.”
Audrey Hepburn (Jo Stockton)
Quando si parla della Torre Eiffel, non si può non menzionare il suo principale artefice: Gustave Eiffel, ingegnere e imprenditore. La torre fu commissionata per l’Esposizione Universale del 1889, una manifestazione che celebrava il centenario della Rivoluzione Francese. L’idea era quella di creare una struttura che fosse tanto imponente da far sembrare la Francia all’avanguardia nella tecnologia e nell’ingegneria. Nonostante inizialmente l’idea fosse stata accolta con scetticismo, il progetto di Eiffel riuscì a conquistare il pubblico e la critica.
Ispirazione per Arredare
Un angolo lettura accogliente e curato nei dettagli, caratterizzato da un arredamento che unisce elementi rustici e moderni per creare un'atmosfera rilassante. La dormeuse in tessuto azzurro polvere (simile al modello IKEA EKHOLMA) funge da elemento centrale. Accanto alla seduta si trova un tavolino rotondo in legno, caratterizzato da una base a piedistallo (modello Takala o Naiara). L'angolo è illuminato da un'applique vintage regolabile in ottone sulla parete (simile al modello Cody o Saba) e da una lampada con base dorata e paralume bianco vicino alla finestra. Un grande cesto intrecciato in giunco di mare o rattan marrone è posizionato a terra per contenere coperte o cuscini.
