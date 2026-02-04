Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile" _W.Dyer
Un grande filosofo della politica, Norberto Bobbio, scottato dalle divisioni e dagli scontri ideologici del Novecento, difendeva con convinzione l’idea della mitezza: «Ho imparato a rispettare le idee altrui, ad arrestarmi davanti al segreto di ogni coscienza, a capire prima di discutere, a discutere prima di condannare. E poiché sono in vena di confessioni, ne faccio ancora una, forse superflua: detesto i fanatici con tutta l’anima». È proprio così. Ci vuole coraggio a non essere fanatici, a non essere violenti, a essere gentili.
Ma cos’è la gentilezza? è un modo di porsi di fronte al mondo molto conveniente perché ci permette di vivere meglio e perché è disarmante, smonta in un attimo l’aggressività degli altri. Per essere persone gentili ci vuole una gran forza, quella di nuotare controcorrente sono persone quelle gentili convinte della propria coscienza/ identità per non farsi trascinare dalla altrui prepotenza, arroganza, aggressività.
𝒟𝒶𝒾𝓁𝓎 𝐼𝓃𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃
Things That Inspire Me Everyday.
Spero che abbiate tutti una bella giornata!
𝓁𝑜𝓋𝑒, 𝒙𝒙 𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒊𝒂 p.s. more daily inspiration
︵‿︵‿︵‿︵‿︵
Kitchen Décor. Copper Kitchen Aesthetic.
La cucina francese del castello che ti fa venire voglia di cucinare. Cucina in stile francese che fonde il romanticismo storico con la bellezza pratica di una combinazione di elettrodomestici con finiture in ottone lucido e utensili tradizionali: pentole e padelle in rame appese, taglieri di legno invecchiato, una ciotola di frutta fresca (pere e mele) su un piano di lavoro in marmo, un vaso di ceramica con rosmarino fresco e un pentolino di rame con alloro, che aggiungono un tocco naturale.
Quando sei a Londra… The Holly Bush, Hampstead
The Holly Bush nel cuore del centro storico del quartiere Hampsteadun a Londra. È un pub tradizionale che prende sul serio la gestione dei pub vecchio stile. Si trova in una posizione un po' nascosta, in cima a una stradina. Il pub è noto per la sua atmosfera tradizionale, con soffitti alti, un'unica area bar spaziosa e numerosi angoli e salottini intimi. È un luogo pittoresco, spesso frequentato da celebrità, e offre un'esperienza autentica di pub inglese. @thehollybushpubhampstead
Fashion Inspiration
La pochette oversize di Chanel in tweed di cotone nero con il classico logo CC. collezione Chanel Prêt-à-Porter Autunno-Inverno 2025/26. Perfetta da stringere, infilare sotto il braccio o appendere al polso, si indossano in mille modi, sia di giorno che di sera.
Blackberry Chocolate Layer Cake
Torta a strati di cioccolato e more. Una torta al cioccolato scenografica dall'aspetto soffice composta da più strati di pan di spagna al cacao, farciti con crema o ganache al cioccolato e guarnita con more fresche. @thefeedfeed torta realizzata da @toertchenherzog di Michaela Hartwig, una creatrice di contenuti culinari tedesca nota per le sue ricette di pasticceria e cucina.
LIFESTYLE AND NEWS: GLI ARTICOLI, LE RASSEGNE, I BLOG, LE FOTO, TUTTO QUELLO CHE ARRIVA DAL MONDO E DALLA RETE. (CULTURE: CINEMA, TEATRO, PERSONAGGI, ARTE, MUSICA, DANZA, LIBRI) QUOTES
LIFESTYLE, INCLUDING THE LATEST NEWS, ARTS, ENTERTAINMENT AND TRAVEL, FEATURES AND IMAGES @coolchicstyle